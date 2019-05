Avenida Guaicurus Na Avenida Guaicurus, condutor de carro transporta caminhonete no capô Infração é considerada grave, passível de multa de R$ 195 e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação)

Uma cena inusitada chamou atenção de quem passava pela Avenida Guaicurus, em Campo Grande. O condutor de Belina carregava uma caminhonete como carga, em cima do veículo.

Com o peso da “carga”, a Belina estava quase encostando no asfalto. “Eu nunca vi isso”, disse o internauta que mandou a foto para o Campo Grande News. O flagrante teria ocorrido na semana passada.

O comandante do BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) Franco Alan, disse que é classificada como “transitar com veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites do veículo”, sendo falta grave, passível de multa de R$ 195 e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

