Na Casa Fernando Pessoa seus 130 anos é comemorado com palestra, poesia, música e teatro

Se estivesse vivo, Fernando Pessoa completaria, no dia 13 de junho de 2018, 130 anos. Mas ao que tudo indica, o poeta português continua vivíssimo para os seus milhões de leitores em todo o mundo, e, particularmente, para os de Campo Grande, onde o bardo tem até casa. E é na sua casa, Casa Fernando Pessoa MS, que vão acontecer três eventos comemorativos ao seu nascimento.

O jornalista Sílvio Santana, responsável pela Casa e idealizador dos eventos, pretende dar ao aniversário do poeta a dimensão que ele merece. “Precisamos falar mais sobre Fernando Pessoa, esse que ao lado de Camões, são os dois maiores poetas da língua portuguesa. Por isto convidamos a escritora campo grandense, Raquel Naveira, que é especialista em literatura portuguesa, para fazer uma palestra sobre Fernando Pessoa, no dia 13, data do nascimento do português. No dia seguinte, 14, a Casa quer receber todos aqueles que gostam de poesia, para declamar, ouvir e comentar os poemas de Fernando Pessoa". Essa conversa será mediada pelo jornalista.

No dia 16, sábado, a partir das 19 horas, acontece a grande festa de aniversário do poeta português, o sarau, com apresentações musicais, poesia, dança e o que mais se oferecer para a ocasião. Artistas interessados em se apresentar no sarau, devem entrar em contato com a casa.

Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, no dia 13 de junho de 1888 e morreu nessa mesma cidade, no dia 30 de novembro de 1935, aos 47 anos. Notabilizou-se por ser mais do que um poeta, mas um criador de poetas. Mais de 100 heterônimos ou personagens foram criados por ele, com destaque para Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Bernardo Soares. “Não sei quantas almas tenho”, disse o poeta em um de seus poemas.

O jornalista tornou sua casa, em 2015, a Casa Fernando Pessoa MS, em Campo Grande, com o objetivo de assim poder melhor divulgar a obra do poeta português, que, ao lado de Luiz de Camões, representa o mais alto lugar na poesia portuguesa. “Em 2008, aproveitei a data de meu aniversário para dar aos meus amigos um presente de valor inestimável: poemas de Fernando Pessoa. Desde então já se foram doze saraus, todos eles com nome de poemas desse poeta, como “Dobrada à moda do Porto”, “Tabacaria”, “O Guardador de Rebanhos”, “Como um Girassol”. Desde então, o espaço está aberto à promoção da cultura e da arte, tendo apresentado nesses três anos de existência, concertos musicais, peças teatrais, saraus, lançamentos de livros, Cafés Filosóficos, Cafés Literários e até sessões de cinema”.

Programação:

Dia 13, às 20 horas: Palestra sobre Fernando Pessoa, com a escritora Raquel Naveira

Dia 14, às 18 horas: Leitura e comentário de poemas, com Sílvio Santana

Dia 16, a partir das 19 horas: Sarau de comemoração do aniversário de Fernando Pessoa

Lanche compartilhado: tragam comida e bebida para o lanche compartilhado

CASA FERNANDO PESSOA MS - AV. CEL. PORTO CARREIRO, 502 - VILAS BOAS Em frente à Praça do Peixe. Artistas que quiserem se apresentar podem entrar em contato com a Casa através do número: 99926-9330, ou enviar e-mail para o endereço eletrônico: ssantanadesouza@yahoo.com.br.