Sanesul Na entrega da estação de tratamento de esgoto, Sanesul anuncia novos investimentos em Figueirão

Figueirão vai receber novos investimentos pelos próximos 30 anos, que é o período em que a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) estará atuando no município. A concessão foi renovada após aprovação da Câmara de Vereadores e na última sexta-feira, a cidade passou a contar com a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que tem a capacidade de tratar 10 litros por segundo, além de entregar as obras de 2.550 metros de rede coletora, 89 ligações domiciliares e uma estação elevatória de esgoto.

“Aqui em Figueirão estamos ativando um sonho da população. O propósito da empresa é fazer 100% de coleta e tratamento de esgoto e é aqui que começa. O próximo passo é a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, e acredito que ainda este mês vamos assinar com a Caixa Econômica um novo financiamento que deverá garantir mais de três milhões de reais, que farão com que rede de esgoto alcance toda a cidade. Se tudo der certo, acredito que até 2021 nós conseguiremos executar muitas outras obras previstas, fazendo com que Figueirão se torne uma referência em saneamento”, comentou o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior.

Apenas nestas obras foram investidos R$ 1.518.606,68. Esse recurso é proveniente do Governo Federal, por meio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e do Governo do Estado, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul.

A ativação dos serviços da ETE foi marcada pela presença de autoridades municipais, servidores públicos e moradores. O vice-prefeito Fernando Barbosa Martins, representou a prefeitura e o prefeito Rogério Rosalin. Ele comentou sobre as obras e a renovação do contrato de concessão com a Sanesul.

“O nosso município está muito feliz com este momento. Nós temos acompanhado o trabalho da Sanesul e por causa da credibilidade da empresa o contrato de concessão que venceria em 2025 foi antecipado e aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores”, afirmou.

Com essa decisão, já estamos recebendo mais verbas para novos projetos, e acreditamos que em poucos anos a cidade terá 100% de atendimento em esgoto. É uma gestão que olha pra frente e pensa no melhor para os moradores. Agradeço aos diretores e equipes da Sanesul, supervisores, funcionários, gerentes, e aos nossos vereadores pelo empenho”, disse ele.

Projetos de ampliação do sistema de esgoto e fornecimento de água estão garantidos após a Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Figueirão renovarem a concessão com a Sanesul por mais 30 anos.