Na Expogrande, Agraer levará unidade móvel para atendimento do CAR

Foto: Silvio Santana

A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) estará na Expogrande, de 5 a 15 de abril, com a unidade móvel da instituição para fazer a inscrição dos agricultores familiares no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

O objetivo do atendimento móvel da Agraer é informar, orientar e prestar serviço no âmbito da agricultura tais como: atendimento dentro do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), emissão de Declaração de Aptidão (DAP) ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), serviços topográficos – perícias judiciais, vistorias de ocupação dos assentamentos e georeferrenciamento das áreas dos assentamentos pertencentes ao Estado para entrega de títulos, demarcações e até suporte em treinamentos e cursos de campo.

A tradicional feira agropecuária de Campo Grande, a Expogrande, completa 80 anos de existência em 2018. Ao todo, serão dez dias com uma programação repleta de shows, leilões e serviços voltada ao agronegócio dentro do Parque de Exposições Laucídio Coelho.

O atendimento do CAR dentro da Expogrande será disponibilizado apenas para produtores com até quatro módulos fiscais, o que o caracteriza como agricultor familiar. “Estaremos com esse atendimento da Agraer para atender os pequenos produtores rurais que passarem pela Expogrande. Uma alternativa para quem ainda não fez o cadastro, de buscar nosso atendimento, tirar suas dúvidas e formalizar a situação”, afirma o diretor-presidente da Agraer, André Nogueira.Para a efetivação do cadastro do CAR pela unidade móvel da Agraer é necessário que o agricultor familiar tenha em mãos os seguintes documentos: de identificação pessoal (RG e CPF) do produtor rural e cônjuge, comprovante de residência (água ou luz) em nome do proprietário da terra; da propriedade (matrícula do imóvel, posse, contrato de compra e venda e escritura pública); croqui (planta) de acesso – localização do imóvel; e mapa indicando perímetro da propriedade, com dados da localização dos remanescentes de vegetação nativa, APP, e de reserva legal. Essa última caso disponha da informação. Outras informações pelo telefone (67) 3318-5100.

CAR

O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente (APP), das áreas de Reserva Legal, dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do País.

É importante lembrar que o prazo para encerramento das inscrições no CAR já está próximo. A data limite é o dia 31 de maio deste ano. A notificação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) visa alertar os agricultores familiares que ainda não fizeram o cadastro, para que busquem os órgãos estaduais competentes.

O estado de Mato Grosso do Sul está com 61 mil propriedades rurais cadastradas até o momento. A meta é ter o registro de 80 mil imóveis. O acompanhamento desse cadastro é feito pelo Imasul, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).