Maconha Na fronteira, polícia destrói 26 hectares de maconha avaliados em R$ 11,4 milhões Ao todo, área poderia produzir até 78 toneladas da droga

Ação conjunta entre a Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), Ministério Público e Força-Tarefa Conjunta resultou na destruição de plantações de maconha na região de Yby Yaú, no Paraguai, a cerca de 108 quilômetros do município sul-mato-grossense de Ponta Porã. Ao todo, foram destruídos 26 hectares com capacidade de produção de 78 toneladas da droga, avaliadas em R$ 11,4 milhões.

As plantações foram descobertas por meio de sobrevoos com helicópteros da Força Aérea paraguaia. Os cultivos ficavam em meio a matas fechadas, a fim de dificultar a localização. Ao todo foram eliminados dez acampamentos usados como base de operação logística do tráfico. Também foram destruídas sementes e ferramentas do processo de produção da droga. No entanto, não há relato de prisões.