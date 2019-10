Na fronteira, polícia destrói acampamento do tráfico com prensas e 800 quilos de maconha

A Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do Paraguai destruiu durante operação nesta segunda-feira (14), um acampamento do tráfico de drogas que operava grande escala de plantação de maconha em Yby Pytá, na região de Salto del Guairá, na fronteira com o município sul-mato-grossense de Mundo Novo.

No local foram destruídos 800 quilos de maconha, além de barracos e prensas. Da droga, 500 quilos já estava picada e separada para o processo secagem, sendo queimados no local. O restante, 320 quilos, foi apreendido e encaminhado para o posto fiscal da Unida Especializada de Luta Contra o Tráfico de Drogas.