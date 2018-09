Na Olimpíada do Conhecimento, Senai diz como aderir à Indústria 4.0 para ser mais produtivo

A Indústria 4.0, como é conhecida a integração do mundo físico e virtual por meio de tecnologias digitais, vai mudar a forma de produzir, gerar novos negócios e transformar o mercado de trabalho. O uso de recursos como Internet das coisas, big data e inteligência artificial também pode aumentar a produtividade das empresas.

Para ajudar pequenos e médios empresários a tirar proveito da 4ª Revolução Industrial, o Senai realiza, nesta quarta-feira (12/09), às 19 horas, no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, em Campo Grande (MS), a palestra “Desvendar 4.0”, que faz parte da programação da Olimpíada do Conhecimento, realizada a cada dois anos e que começou na segunda-feira (10/09) e prossegue até sexta-feira (14/09), sempre das 13 às 21 horas.

Aberta ao público e totalmente gratuita, o objetivo da palestra é mostrar que as tecnologias digitais são acessíveis a empresas de todos os portes, com baixo investimento e podem trazer ganhos relevantes. “A palestra é fundamental para apresentar ao grande público o conceito da Indústria 4.0. É um evento que vai demonstrar todo o benefício de investir e direcionar as ações das indústrias para que elas ingressem nesse novo modelo de produção”, afirmou o gerente de gestão de tecnologia e inovação do Senai de Mato Grosso do Sul, Leandro Schneider.

Quem fará a palestra “Desvendar 4.0” será o analista do NIT (Núcleo de Inovação e Tecnologia) do Senai, Carlos Eduardo Alves Cordeiro, que apresentará um cenário de futuro, de necessidade de mudanças e de tendência. “Vou falar sobre os grupos de tecnologias que são os pilares da Indústria 4.0, como essas tecnologias já estão sendo aplicadas na indústria e de que forma o mercado já está sofrendo movimentações e tende a se movimentar ainda mais por conta dessas tecnologias”, adiantou.

Serviço – A Olimpíada do Conhecimento é realizada no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, na Avenida Mato Grosso, 5.017, Bairro Carandá Bosque, Campo Grande (MS), das 13 às 21 horas, com entrada franca