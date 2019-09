Semana da Árvore Na Semana da Árvore, Prefeitura distribui mudas frutíferas para incentivar a preservação ambiental

Para comemorar a semana da árvore, a Prefeitura de Campo Grande desenvolve diversas atividades ambientais entre elas, a distribuição de mudas frutíferas, nesta sexta-feira (20) às 9h no Paço Municipal, onde em poucos minutos centenas de pessoas formaram uma grande fila para receber as mudas. Essa iniciativa contribui para preservar o título de uma das cidades mais arborizadas do país.

Comemorado em 21 de setembro na véspera da primavera, o Dia da Árvore surgiu pela necessidade de conscientizar as pessoas sobre a importância das árvores para o meio ambiente, inclusive para a sobrevivência dos seres humanos. A administração municipal, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), distribuiu 3000 mudas de espécies frutíferas, como forma de incentivo ao plantio nos quintais dos imóveis para auxiliar na permeabilidade do solo, além da valorização dessas espécies e do fornecimento das frutas para o consumo.

Campo Grande tem hoje tem aproximadamente 250 mil árvores plantadas nos passeios públicos, parques e praças. O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, destaca o cuidado oferecido à arborização da Capital.

“Campo Grande ganhou hoje mais três mil novas árvores, estamos felizes em celebrar essa data importante em nosso calendário. O nosso trabalho vai além de apenas cumprir a legislação, pois sabemos da importância da arborização tanto no aspecto de preservação ambiental como na saúde da população. Esperamos que cada uma dessas mudas prospere e se tornem árvores frondosas produzindo muitos frutos”, disse o titular da Semadur.

Moradora do José Abrão, Serly Bastista de Carvalho sente orgulho de contribuir para a arborização da Capital. É um privilégio muito grande esse incentivo que a prefeitura promove para melhorar nossa qualidade de vida. Fico muito feliz e agradeço a Deus poder plantar e depois colher os frutos dessas mudas que ganhei hoje”

A dona de casa Maria Higina destacou a iniciativa da prefeitura e ponderou sobre as condições climáticas no país, cada vez mais prejudicadas por causa do desmatamento e queimadas. “Jamais cortar, retirar ou queimar nossas áreas verdes, pelo contrário. Sou super a favor de plantar árvores nos quintais, praças, beira de estrada, não importa onde, é só jogar uma sementinha ou plantar uma mudinha como essas”. Maria Higina possui uma chácara na saída para Três Lagoas e além das mudas frutíferas que levou hoje, vai plantar ipês da entrada da propriedade até a divisa com a estrada

A ação desta manhã contou com a parceria do Lions Clube de Campo Grande (distritos Cidade Morena, Centro, Sul e Norte). A representante da entidade, Vera Lúcia Amorim, reforça a importância do incentivo ao plantio de árvores. “Acredito que toda pessoa tem a consciência do que representa uma árvore, porém, nem todos se esforçam para garantir a sua preservação. A prefeitura está de parabéns pela iniciativa e o Lions faz questão de somar nesta campanha”, disse Ivanir, que garantiu o plantio de 100 mudas nos quatro distritos do Lions Clube.

As mudas doadas foram produzidas no Viveiro Municipal, ‘Flora do Cerrado’, administrado pela Semadur. Foram distribuídas mudas de pitanga, acerola, goiaba, jabuticaba, amora, sapoti, romã e nêspera.

De acordo com o gerente de fiscalização de arborização e áreas verdes da Semadur, Orsival Simões Junior, de cada 100 residências em Campo Grande, 96 são arborizadas. Ele ressalta a importância do cidadão, antes de realizar o plantio de uma espécie de árvore, consultar o Guia de Arborização Urbana, que tem por objetivo fornecer as diretrizes e normas para a implantação e manutenção da arborização no Município.

“O guia está disponível inclusive pela internet, para toda a população. Ele foi criado pensando no correto plantio das espécies melhor indicadas por região. E, pensando no plantio correto, a Prefeitura dispõe de viveiros municipais para o atendimento da população e da administração pública, desta forma, o cidadão que queira solicitar uma muda pode se dirigir até a Gerência de Arborização da Semadur”, informa Junior.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

E nesta semana em que a árvore recebe atenção especial, destaca-se que esta ação atende a meta 11 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), um compromisso da Prefeitura de Campo Grande com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Esses ODS tem como propósito: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade

PROGRAMAÇÃO SEMANA DA ÁRVORE

20/09 – Distribuição de mudas frutíferas, Paço Municipal, às 9h, Avenida Afonso Pena, n. 3297, Centro.

21/09 – Distribuição de mudas frutíferas, Canteiro da Avenida Afonso Pena, às 9h, esquina com Rua 14 de Julho.

21/09 – Distribuição de mudas frutíferas no Dia Mundial da Limpeza, CEA Anhanduí, às 7h30, Avenida Presidente Ernesto Geisel, 3710, Guanandi II.

24/09 – Ação Ambiental para a Conservação do Córrego Formiga com distribuição de mudas frutíferas, CRAS Rosa Adri “Dom Antônio Barbosa”, às 14h, Rua Lúcia dos Santos, n. 460, Dom Antônio Barbosa.

Serviço

Gerência de Arborização da Semadur

Endereço: Rua Arthur Jorge, nº 507

Horário: 08h às 11h e das 13h às 16h

Link do Guia de Arborização: http://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/downloads/guia-de-arborizacao-urbana-2012/