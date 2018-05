Dia Mundial Na semana de combate ao tabagismo, confira cinco dicas para abandonar o cigarro "Vício é responsável por 63% dos óbitos relacionados às doenças crônicas"

No dia 31 de maio é comemorado o Dia Mundial sem Tabaco, data criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com o objetivo de chamar a atenção sobre os perigos do cigarro.

De acordo com a OMS, o tabagismo é considerado uma doença epidêmica que causa dependência física, psicológica e comportamental. Além disso, é a principal causa de morte evitável em todo o mundo, sendo responsável por 63% dos óbitos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis.

Pesquisas feitas pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam que quase a metade dos fumantes brasileiros planeja deixar o cigarro. Confira algumas dicas para largar o tabaco o quanto antes:

Escolha uma data próxima para abandonar o cigarro e preencha seu dia com atividades, isso manterá sua mente ocupada e distrairá desejos;

Faça uma lista de prós e contras sobre fumar, considerando os benefícios e malefícios para a sua vida;

Analise se a sua rede de amigos ou ambientes influenciam, negativamente, seu plano de parar de fumar e evite-os;

Adote novos hábitos: tome água com mais frequência, faça atividades físicas e melhore a alimentação;

Foque no dia de hoje e com o passar dos dias verá que é possível atingir o seu objetivo. Caso tenha dificuldades, peça ajuda.

O Viver Bem é um programa gratuito para beneficiários da Unimed Campo Grande que pode auxiliar na promoção e adoção de novos hábitos saudáveis. Para obter mais informações, entre em contato no telefone (67) 3389-2421 ou pelo e-mail viverbem@unimedcg.coop.br.