Cidade Na Semana de Prevenção e de Combate à Depressão, Sedhast realiza palestra

Como forma de abordar o tema e ainda discutir seus problemas e pontos de vista, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realiza nesta quarta-feira (12), às 10h, no auditório da Secretaria, palestra alusiva a Semana Estadual de Prevenção e de Combate à Depressão, instituída pela Lei 4.711.

O objetivo da Semana é a prevenção e o enfrentamento ao crescente número de pessoas depressivas no Estado de Mato Grosso do Sul, realizando palestras, seminários, debates e propagandas de cunho informativo de prevenção e de combate à depressão, em parceria com órgãos públicos e privados.

Na oportunidade o médico psiquiatra e psiquiatra forense, Marcos Estevão dos Santos Moura, e também o voluntário do Grupo do Amor a Vida (GAV), Roberto Sinai, abordarão o tema no evento que é uma realização da Unidade de Suporte, Orientação e Desenvolvimento de Pessoas (Udep), com a Superintendência de Assistência Social (Supas) e Comissão de Direitos Sociais da OAB/MS.

Depressão

Segunda a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) até o ano de 2020, estima-se que a depressão será segundo transtorno mais incapacitante do mundo. Para o ano de 2017, a Organização Mundial da Saúde – OMS escolheu o tema “Depressão” para a sua campanha anual.