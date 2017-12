DOF Na sétima incineração do ano polícia destrói 15 toneladas de drogas "Foram incineradas 14,8 toneladas de maconha, 391,6 quilos de cocaína e 783,9 quilos de outros entorpecentes"

Mais 15,2 toneladas de drogas foram incineradas ontem, terça-feira (13), em Dourados, a 233 km de Campo Grande. A destruição do entorpecente foi coordenada por policiais da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) e do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e ocorreu no forno de uma fábrica de farinha de ossos, no Distrito Industrial.

De acordo com a assessoria de imprensa do DOF, foram incineradas 14,8 toneladas de maconha, 391,6 quilos de cocaína e 783,9 quilos de outros entorpecentes.

Com as apreensões de recordes deste ano, o DOF aumentou o número de incinerações e faz hoje a sétima destruição de drogas de 2017. O procedimento costumava ocorrer a cada três meses, mas com tanta droga sendo apreendida, o intervalo foi reduzido pela metade.

De janeiro até agora já foram destruídos 113 toneladas de drogas em Dourados, sendo 112,3 toneladas de maconha e 991 quilos de cocaína.