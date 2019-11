INFRAESTRUTURA Nada de tapa-buraco: Marquinhos vai à Vila Alba e anuncia 200 km de recapeamentos Prefeito visitou trabalhos nesta quinta-feira

Prefeito acompanha obras nesta Foto: ASCOM/Prefeitura de Campo Grande

refeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) visitou as obras de recapeamento da Vila Alba nesta quinta-feira (21) e anunciou mais de 200 quilômetros de reconstrução de vias, ao invés do serviço de tapa-buraco, até o final de 2020.

“Nada de tapa-buraco. Desde drenagem até a pavimentação de primeira qualidade. Estamos preocupados com o futuro e não apenas tapando os buracos das ruas”, anunciou ao acompanhar as obras.

No bairro desde às 9h, o prefeito gravou vídeo para as redes sociais e também fez fotos com os trabalhadores que estão na Avenida América.

Mapeamento

Neste segundo semestre, a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) iniciou levantamento a campo com a situação do asfalto de 60 km de ruas, que serão recapeados nos próximos anos em Campo Grande. O objetivo é descrever as ‘patologias’ e fazer um levantamento fotográfico com toda a extensão das vidas onde o asfalto deve ser refeito.

O secretário da Sisep, Rudi Fiorese, conta que o mapeamento é um trabalho minucioso, que envolve estagiários e profissionais formados em engenharia. As informações levantadas pela equipe estão alimentando um banco de dados que servirá de base para elaboração dos projetos e cálculo dos custos.

Segundo informações da Prefeitura, o levantamento começou na região do Bandeira, onde está programado o recapeamento de 17 km.