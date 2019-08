Gabriel Diniz Namorada de Gabriel Diniz diz que cantor foi roubado depois de morto Pertences de ouro e até aliança do cantor teriam sumido do local do acidente

Karoline Calheiros usou as redes sociais para responder algumas perguntas sobre como está a rotina após a morte do namorado, o cantor Gabriel Diniz. Em uma das revelações, a jovem contou que todas as peças de ouro que estavam nos pertences do artista dentro do avião foram levadas.

Gabriel Diniz morreu no dia do aniversário da amada, em 27 de maio. Karol relatou, pela primeira vez, detalhes de como ficou sabendo do acidente fatal e também compartilhou momentos de tristeza com os internautas.

Questionada sobre os pertences do cantor, ela explicou que até a aliança de compromisso dos dois teria sumido.

“A aliança dele sumiu no acidente. Todas as peças de ouro dele foram roubadas, infelizmente. Na mochila dele tinha um compartimento em que ele colocava tudo, colares, anéis, tudo. Tudo foi embora. Eu espero que abençoe de alguma forma as pessoas que agora estão com esses objetos. (…) Acharam a mala, a mochila, tudo estava destruído. Mas tinha uma coisa muito especial que era a agenda preta dele, que ficou intacta, com todos os planos, todos os projetos dele, com todos os agradecimentos. Ele gostava muito de escrever: Sou grato a fulano por isso. Sou grato por ter aquilo. E tem toda a gratidão dele expressa na agenda.”

Acidente

O cantor estava de carona com 2 diretores do Aeroclube de Alagoas no avião que caiu, na tarde do dia 27 de maio, no interior de Sergipe. Linaldo Xavier, que tinha 3 anos de experiência, e Abraão Farias, piloto desde 2012, teriam oferecido o transporte para o músico ir até Maceió, onde comemoraria o aniversário da namorada. Na época, as informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do Aeroclube ao G1.

Conforme apurado pelo noticiário, o registro do monomotor junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) era apenas para realizar apenas voos de instrução, e tinha operação negada para táxi aéreo.

“O Farias era muito amigo do Gabriel Diniz, e levou o Xavier para passar o fim de semana em Salvador (BA), onde encontraram o cantor e voltariam juntos para Maceió”, afirma outro diretor do clube.