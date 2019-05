Namorada de Lula Namorada de Lula é transferida e ficará a 635 km de Curitiba Motivo é o fechamento do escritório de Curitiba da Itaipu Binacional para Foz do Iguaçu

A namorada do ex-presidente Lula, Rosângela da Silva, será transferida junto com outros cerca de 150 funcionários da Itaipu Binacional de Curitiba para Foz do Iguaçu.

O motivo é o fechamento do escritório da Itaipu na capital paranaense, onde Lula está preso desde abril do ano passado. A assessoria da binacional informou que o escritório consome cerca de R$ 200 mil por mês, o que motivou a transferência dos funcionários. O processo de transferência deve ocorrer entre julho deste ano e 31 de janeiro de 2020.

Após a mudança, Rosângela ficará a 635 km do namorado e as visitas à carceragem ficarão mais difíceis. O namoro de Lula e Janja, apelido de Rosângela, foi revelado na semana passada pelo jornalista Guilherme Amado em sua coluna na revista Época.

Por trabalhar em Curitiba, ela visita o ex-presidente frequentemente na superintendência da Polícia Federal. Segundo dirigentes do partido, Janja conhece Lula há mais de dez anos, e se aproximou do petista durante caravana pela região Sul.

Rosângela é a primeira namorada de Lula depois da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, em fevereiro de 2017. Segundo amigos próximos, a família de Lula conhece e aprova o relacionamento do ex-presidente com a socióloga.