Ex-BBB Namorado de ex-BBB tem 75 anos e patrimônio de R$ 200 milhões, diz jornal Antes dele, ela já havia tido um romance com o ex-deputado Jarbas Vasconcelos, de 76 anos

Recentemente, a ex-BBB Maria Melilo compartilhou uma foto com seu novo namorado nas redes sociais, sem revelar o nome do amado. Apesar de tentar esconder, o jornal Extra descobriu a identidade do homem. Trata-se de Arnaldo Pereira Filho.

Arnaldo tem 75 anos e é empresário em Manaus, capital do Amazonas. Ainda segundo a publicação, ele tem 30 empresas em seu nome, além de patrimônio no valor de mais de R$ 200 milhões.

Maria Melilo e Arnaldo estão no Caribe, mais precisamente em Aruba, onde fazem viagem juntos, em clima de lua de mel. Esse não é o primeiro homem mais velho na vida da ex-BBB. Antes dele, ela já havia tido um romance com o ex-deputado Jarbas Vasconcelos, de 76 anos.