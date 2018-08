Fama "Não acredite em tudo que lê", diz Anitta sobre nota de repúdio feita contra ela "A cantora recebeu críticas por fazer show 'desanimado' e por destratar fãs"

Foto: © AGNews / Gabi de Morais

Acantora Anitta foi motivo de uma nota de repúdio da Associação Rural de Cacoal após fazer um show na Expoac (Exposição Agropecuária de Cacoal), em Rondônia, neste final de semana

A cantora recebeu comentários negativos pelas redes sociais, apontando o show como curto e com desânimo por parte de Anitta. O presidente da associação, Jonas Goés, postou pela página oficial da Expoac uma nota de repúdio em que afirma que a postura da cantora foi apática.

Na nota, o presidente afirma que a cantora atenderia quinze fãs com pulseiras após o show. Depois, o presidente solicitou que a cantora atendesse às pessoas com deficiência, o que foi prontamente negado pela produtora.

Porém, ao final do show, a produtora resolveu atender a algumas pessoas e colocou membros de um fã-clube no camarim. "Após atender estes fãs, a produção fechou a porta de acesso e a cantora simplesmente 'fugiu' pelos fundos usando um capuz. Assim deixou boa parte dos contratantes mesmo com pulseiras, imprensa e fãs da região sem nenhum tipo de satisfação", diz a nota.

Em sua página do Facebook, a cantora compartilhou 24 fotos tiradas no camarim, nas quais posa com fãs, incluindo cadeirantes. No twitter, sua última mensagem postada foi justamente "Não acredite em tudo que lê".

Durante o final de semana, Anitta também concorreu ao prêmio "Choice Music Web Star", que premia a melhor celebridade de música na internet, pelo Teen Choice Awards. A premiação aconteceu no domingo (12) em Los Angeles, mas a cantora não compareceu ao evento por conta do show. Anitta perdeu o prêmio para a youtuber americana Erika Costell, e concorria ao lado de Chloe X Halle, Jack & Jack, Johnny Orlando e Noah Schnacky.

Confira na íntegra a nota de repúdio divulgada pelo Facebook da Expoac Cacoal:

"A Associação Rural de Cacoal - ARCA, através de seu Presidente Jonas Góes, vem a público externar o seu repúdio à atitude da cantora Larissa de Macedo Machado, conhecida por Anitta. Desde o início das tratativas com a produção da cantora a diretoria da ARCA percebeu que seria uma noite complicada. Com exigências totalmente descabidas, mas como é comum a esta organização, todos os pedidos foram atendidos.

As dificuldades do dia de ontem se iniciaram já durante a tarde. Em contato com a assessoria da cantora já há mais de uma semana, na tarde desta sexta-feira (10), a assessoria de imprensa da ARCA foi informada que a cantora atenderia apenas uma emissora de TV, obrigando a Associação a negar o acesso às demais. A Associação Rural de Cacoal construiu ao longo de 20 anos de história um elo de parceria e companheirismo com a imprensa local, motivo pelo qual não poderia dar preferência a uma ou outra emissora específica. Assim, sem possibilidade de negociação e para não discriminar nenhuma emissora de TV da região, nossa assessoria optou por não realizar entrevistas no camarim pois para a ARCA nenhum parceiro é mais importante do que outro.

Ao chegar no camarim, na noite do show, a cantora entregou 15 pulseiras ao Presidente da Associação informando que atenderia somente 15 pessoas após o show. Com as pulseiras em mãos o Presidente solicitou que, conforme todo artista que se apresentou no palco da Expoac em 20 anos de história, a cantora atendesse às pessoas com deficiência ou necessidades especiais, o que foi prontamente negado pela produtora de nome "Amanda". A decepção tomou conta não apenas das pessoas com deficiência, mas de toda diretoria. Mas o show tinha que acontecer, pois cerca de 12 mil pessoas aguardavam na arena.