Polêmica Não deu para ele: William Waack é demitido nesta manhã pela Globo "O vídeo em que o jornalista supostamente desferiu comentários racistas contra uma buzina vinda da rua; resultou na sua demissão e a uma revolta nacional contra o profissional"

A emissora e Rede de TV Globo decidiu, na manhã desta sexta-feira (22), encerrar contrato com o apresentador e jornalista William Waack. Segundo comunicado oficial e assinado por Ali Kamel, diretor de jornalismo da emissora, a decisão foi consensual.

O apresentador estava suspenso do jornal da noite aonde desenvolvia o papel de aprsentador; a suspenssão inicial foi dia 8 de novembro, quando um vídeo em que ele faz comentários racistas foi divulgado na internet.

"Em relação ao vídeo que circulou na internet a partir do dia 8 de novembro de 2017, William Waack reitera que nem ali nem em nenhum outro momento de sua vida teve o objetivo de protagonizar ofensas raciais. Repudia de forma absoluta o racismo, nunca compactuou com esse sentimento abjeto e sempre lutou por uma sociedade inclusiva e que respeite as diferenças. Pede desculpas a quem se sentiu ofendido, pois todos merecem o seu respeito. ?A TV GLOBO e o jornalista decidiram que o melhor caminho a seguir é o encerramento consensual do contrato de prestação de serviços que mantinham. ?A TV GLOBO reafirma seu repúdio ao racismo em todas as suas formas e manifestações. E reitera a excelência profissional de Waack e a imensa contribuição dele ao jornalismo da TV GLOBO e ao jornalismo brasileiro. E a ele agradece os anos de colaboração".

Então, através dessa nota, ouviu-se falar pela última vez o nome de William Waack, pela Globo. Waack foi afastado das bancadas globais, após o vídeo em que ele faz comentários racistas ter sido divulgado nas redes sociais e gerar uma revolta nacional e internacional. A gravação feita ainda na cobertura das eleições de Donald Trump nos EUA, traz o jornalista dizendo que “é coisa preto” o barulho de buzinas nas ruas.