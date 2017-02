Trânsito "Não haverá tolerância", anuncia PRE sobre Operação Carnaval

A Operação Carnaval 2017 da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Mato Grosso do Sul não vai tolerar foliões que exageram na bebida. O principal objetivo da ação é tornar as rodovias mais seguras e evitar acidentes, especialmente com vítimas fatais.

A mobilização nas rodovias terá início nesta sexta-feira (24) e seguirá até às 18h de quarta-feira (1º) de cinzas. O comandante da Polícia Rodoviária Estadual Hélio Gauto informou que o efetivo estará todo empenhado em garantir segurança nos dias de festas e que não haverá tolerância.

“Nós vamos atuar nas 10 bases do Estado. Todas elas estarão reforçadas. Nos locais onde o Carnaval é grande, como Corumbá, Fátima do Sul, Paranaiba, Jardim e Bonito, nós vamos ter ações também voltadas para o evento”, ressaltou o comandante.

Em Mato Grosso do Sul, a PRE irá utilizar bafômetros em todas as 10 bases, e condutores que estiverem sob efeito de álcool serão penalizados. A multa para esse tipo de infração é de R$ 2.934,70 e até a cassação do direito de dirigir. (Com assessoria).