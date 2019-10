Orgãos Públicos Não se confunda: órgãos públicos param de funcionar nesta quinta Servidores ganharam ponto facultativo devido a antecipação do Dia do Servidor

A semana está chegando ao fim para alguns servidores municipais e estaduais, já que houve a antecipação do Dia do Servidor, costumeiramente comemorado no dia 28 de outubro, para esta quinta-feira (10) como ponto facultativo. Desta maneira, muitos vão emendar o feriado e devem retornar ao expediente somente na próxima segunda-feira (14).

A emenda do feriado acontece porque na sexta-feira (11) é comemorado o aniversário de Mato Grosso do Sul, ou conhecido popularmente como divisão do Estado junto com o final de semana que também terá feriado, comemoração da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Alguns órgãos públicos não estarão com expediente e para não confundir a cabeça do consumidor, separamos a relação de cada funcionamento. Confira:

Detran-MS

A partir desta quinta-feira, o Detran-MS não estará atendendo em suas repartições, mas as vistoriais veiculares podem ser feitas até a quinta nas 39 empresas que estão habilitadas do Estado.

Prefeitura

As repartições públicas municipais da Prefeitura de Campo Grande não irão abrir.

Assembleia Legislativa e Câmara Municipal

Assim como outros órgãos, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal também não estarão funcionando a partir desta quinta-feira e retornam com as atividades somente na segunda.

MPMS

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) fecha as portas na quinta-feira como ponto facultativo e não haverá expediente.

Judiciário

Não haverá expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul na quinta (10) e sexta-feira (11) desta semana. Entretanto, o plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata.

Saúde

Nestes dias de feriado, funcionam somente as atividades essenciais no atendimento à população, como os CRSs (Centros Regionais de Saúde) e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

Campo Grande possui quatro CRS, localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia. Há seis UPAs nos bairros, localizadas no Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

Delegacias

As delegacias que atendem plantão vão funcionar normalmente.

Depac Centro

Padre João Crippa, 1581 – Centro (3312-5700)

Depac Piratininga

Rua Nove de Julho, 705 – Piratininga (3323-6700)

Delegacia da Mulher (Casa de Mulher Brasileira)

Rua Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n – Jardim Imã (3304-7575)