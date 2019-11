LUTO Narrador esportivo do rádio de MS conhecido nacionalmente, morre aos 69 anos O velório deve ocorrer nesta quinta-feira (7) na capela Ilton Soares Cândido, em Rio Brilhante

O radialista sul-mato-grossense e narrador esportivo, Lourival Pereira, Foto: Reprodução

O radialista sul-mato-grossense e narrador esportivo, Lourival Pereira, morreu por volta da meia noite desta quinta-feira (7) na Unidade de Terapia Intensiva do hospital da Vida em Dourados, aos 69 anos. Atualmente ele morava em Rio Brilhante e estava

Lourival iniciou a carreira ainda jovem na rádio Difusora de Rio Brilhante, antes de narra ele atuou como jogador de futebol, inclusive jogou pelo esporte clube Águia Negra, mas foi nas ondas do rádio que Lourival se descobriu como grande profissional e caiu no gosto dos ouvintes.

Ao logo de 40 anos de profissão, Lourival ocupou emissoras em Fátima do Sul, Corumbá e Dourados. A última apresentação do radialista foi na rádio Kativa FM do município de Rio Brilhante. Ele deixou os estúdios rádio em 2017, quando ficou doente. As informações foram repercutidas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, que não informou qual doença acometeu o radialista.

Sempre divertido e carismático, foi considerado como um dos mais destacados narradores esportivos do estado, sendo reconhecido por cronistas da área, ouvintes e torcedores como um talento único para narrar e levar emoção durante a narração das partidas.

O velório deve ocorrer nesta quinta-feira (7) na capela Ilton Soares Cândido na Av Lourival Barbosa ao lado do hospital em Rio Brilhante, no interior do estado.