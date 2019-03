Nasa detecta intensa explosÃ£o de meteorito na atmosfera da Terra

Atmosfera Nasa detecta intensa explosão de meteorito na atmosfera da Terra

A agência espacial dos Estados Unidos (Nasa) informou a ocorrência de uma explosão de meteorito na atmosfera da Terra ocorrida em 18 de dezembro do ano passado. Segundo os especialistas, o fenômeno foi dez vezes mais poderoso que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima, no Japão, em 1945.

A explosão, que foi detectada pelos satélites militares dos EUA, aconteceu sobre o mar de Bering, em frente à península de Kamtchatka, uma região remota da Rússia.

A agência informou que essa explosão foi a segunda mais forte do tipo nos últimos 30 anos e se trata do maior meteorito a chegar à atmosfera da Terra desde o que impactou Cheliabinsk, na Rússia, em fevereiro de 2013. Nesse caso, a onda gerada pelo impacto deixou mais de mil feridos.

O asteroide que chegou à atmosfera terrestre no final do ano passado estava a uma velocidade de 32 quilômetros por segundo. De acordo com a Nasa, ele explodiu 25,6 quilômetros acima da superfície da Terra, com uma energia de impacto de 173 quilotons – a bomba de Hiroshima tinha 16 quilotons.

Meios de comunicação especializados informaram que o meteorito viajou próximo a uma área "não muito distante" das rotas utilizadas pelos aviões comerciais que voam entre a América do Norte e a Ásia. Os pesquisadores da agência espacial estão pedindo qualquer registro de avistamento feito pelas companhias aéreas.