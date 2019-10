Economia Nascidos em janeiro sem conta na Caixa podem sacar hoje cota do FGTS Cada trabalhador poderá tirar até R$ 500 de cada conta do FGTS que possui, ativa (emprego atual) ou inativa

Trabalhador pode consultar o quanto tem para sacar pela internet ou em aplicativo para celular

Nascidos em janeiro não correntistas da Caixa Econômica Federal podem procurar o banco nesta sexta-feira (18) para sacar a cota do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) liberada pelo governo federal. As agências em Campo Grande abrem hoje às 9h, duas horas mais cedo, e fecham às 16h. No interior, a unidades vão funcionar das 8h às 15h.

Cada trabalhador poderá tirar até R$ 500 de cada conta do FGTS que possui, ativa (emprego atual) ou inativa.

De acordo com a Caixa, o crédito automático só está sendo realizado para quem abriu conta poupança até 24 de julho de 2019. O banco estima que cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança.

Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa, site ou aplicativo no celular.

Para os não correntistas, o próximo pagamento, para os nascidos em fevereiro, está agendado para o dia 25 deste mês. Os saques seguem até março de 2020, conforme a data de nascimento dos beneficiários. As liberações seguirão o seguinte cronograma