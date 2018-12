Comércio Natal deve movimentar R$ 34,5 bi no comércio e empregar 76,5 mil temporários

O comércio deve movimentar R$ 34,5 bilhões no Natal e contratar 76,5 mil trabalhadores em regime temporário.

A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e, caso esse volume de vendas se confirme, a cifra será 2,8% maior que a registrada em igual período do ano passado.

Segundo o Ministério do Trabalho, apenas no Sistema Nacional de Emprego (Sine) existem 31.996 vagas abertas em diferentes áreas.

Os ramos que mais devem empregar no período são os de vestuário e calçados (49,6 mil vagas), hiper e supermercados (14,1 mil) e lojas de artigos de uso pessoal e doméstico (8,9 mil).

Os principais postos disponíveis são de vendedores (43%) e de operadores de caixa (11%).

A maioria das vendas também se concentra nesses segmentos. Em hiper e supermercados, elas devem alcançar R$ 12,3 bilhões; as lojas de vestuário ficam com R$ 8,3 bilhões e as de artigos de uso pessoal e doméstico com R$ 5,2 bilhões.

Os três ramos juntos respondem por cerca de 75% das vendas natalinas.

"Naturalmente, com a melhora nas expectativas de vendas, a demanda por trabalhadores temporários no varejo deverá crescer", afirmou Fábio Bentes, chefe da Divisão Econômica da CNC.

O salário de admissão, de acordo com a entidade, deve alcançar R$ 1,2 mil. O maior rendimento será no ramo de artigos farmacêuticos, perfumarias e cosméticos, com R$ 1,47 mil.

Como funciona o trabalho temporário

O Ministério do Trabalho explica que o trabalho temporário não é a mesma coisa que trabalho informal ou jornada intermitente. Esse contrato atende a uma necessidade por um período específico.

Nesse tipo de contrato há limite para a jornada de trabalho, remuneração compatível, repouso semanal remunerado e registro em carteira de trabalho, além de outros direitos.

Com informações da CNC e do Ministério do Trabalho