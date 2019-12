Natal para Todos serÃ¡ aberto oficialmente no domingo, 8

Natal Natal para Todos será aberto oficialmente no domingo, 8

Decoração natalina já está sendo instalada no calçadão e na Praça Antônio João Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, marcou para as 20 horas de domingo, 8, na Praça Antônio João, a cerimônia de acendimento das luzes que marcará a abertura oficial da programação do Natal para Todos. A cerimônia contará ainda com a chegada do Papai Noel, com orquestra.



Durante o período de 8 a 23 de dezembro, na Praça Antônio João haverá shows de artistas locais e várias atrações, como apresentações culturais de academias e grupos participantes do projeto Palco para Todos, da Secretaria Municipal de Cultura.



Todos os dias, entre 18h e 22h30 funcionará a praça de alimentação. Foram definidos, em sorteio realizado na semana passada, 35 espaços para vendedores ambulantes, 24 barracas para comércio de alimentos e bebidas, sendo quatro para a Economia Solidária, e 10 espaços para os chamados food trucks, dos quais, dois devem ser destinados à Economia Solidária.

A praça de alimentação estará aos cuidados da Acomac (Associação dos Comerciantes de Material de Construção), parceira da prefeitura na realização do Natal para Todos. A entidade também será responsável pela realização do concurso que irá premiar as barracas com melhores decorações típicas de Natal. Além da prefeitura e Acomac, a Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) também participa na realização do Natal Para Todos. São parceiros, o Governo do Estado, a Sanesul e a Câmara de Vereadores.