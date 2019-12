Dourados ‘Natal para Todos’ tem teatro, shows musicais e dança nesta semana

Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

A exemplo da semana passada, a programação do Natal para Todos desta semana, e até o final, dia 23, prevê espetáculos teatrais, shows musicais e apresentação de dança por academias locais. Toda a programação é desenvolvida na Praça Antônio João, centro de Dourados.

Nesta segunda-feira (16), a programação inicia às 19h, com entrega de escrituras e certidões, pela Agehab (Agência de Habitação de Interesse Popular). Às 19h30 será a abertura da Noite Cristã, com teatro; apresentação de dança e música gospel.

Na terça (17), haverá missa na catedral, às 19h; apresentação de dança da Academia Maria Ester, do projeto Palco para Todos, da secretaria municipal de Cultura, às 20h; e, às 20h30, show com a banda Agape 7.

Na quarta (18), após a missa na catedral Imaculada Conceição, às 19h, acontecerá o 1º Festival de Artes Marciais, com início às 20h.

Na quinta (19), a programação começa às 16h, com a ação “Doe uma cesta básica e coopere com o Natal de uma família”, organizada pelo Sicredi; missa às 19h. A partir das 20h, shows musicais dom Dito Freitas e, em seguida, com a dupla Lu & Raphael.

Na sexta, dia 20, a programação inicia às 17h, com show pelo 84º aniversário de Dourados, seguido de show infantil com a Liga do Bem em parceria com a BPW. Os shows prosseguem a partir das 18h até o fim da noite, com a dupla Mazinho & Luciano, com João Paulo e, por fim, a dupla Paulo e Jean.

No sábado, dia 21, além da missa na catedral às 19h, haverá show com Erick & Diogo. No domingo (22) o show ficará por conta do grupo de pagode ‘Não tem hora’. No dia 23 o encerramento da programação Natal para Todos com show da cantora Izabel Souza.

Todos os dias, entre 18h e 22h30, na Praça Antônio João, funcionará praça de alimentação, com espaços para vendedores ambulantes, barracas para comércio de alimentos e bebidas e os chamados food trucks. Um parque infantil também funciona no local.

O Natal para Todos é uma realização da Prefeitura de Dourados, por meio das secretarias municipais de Cultura e de Desenvolvimento Econômico, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Sanesul, Câmara Municipal, Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) e Acomac (Associação dos Comerciantes de Material de Construção).

São parceiros na realização as empresas Coamo Agroindustrial, Madeplant, Donana Alimentos, Douraglass, Ambev, Viação Dourados, Sicredi, Corpal, Comid Máquinas, Real Materiais Elétricos, R5 Sonorização e Construtora Jaó