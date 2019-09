Naviraí Naviraí tem terceira morte confirmada por gripe e óbitos no Estado chegam a 65

O município de Naviraí registrou a terceira morte em decorrência da Influenza em 2019. Desta vez, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), a vítima fatal é um homem de 40 anos, que contraiu o vírus H1N1.

Com o óbito confirmado, Mato Grosso do Sul contabiliza antes do término desses nove meses do ano, 65 casos.

Campo Grande segue como a cidade como maior número de pessoas mortas pela doença, são 27. Logo atrás aparecem Três Lagoas, com seis, Corumbá e Aquidauana, com três confirmações.

Naviraí e Ponta Porã têm três casos e estão à frente de Rio Verde do Mato Grosso, Dourados, Nioaque e Sidrolândia.

Os municípios de Inocência, Porto Murtinho, Mundo Novo, Água Clara, Bela Vista, São Gabriel do Oeste, Ribas do Rio Pardo, Deodápolis, Fátima do Sul e Paraíso das Águas possuem um óbito confirmado em cada.

Ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o vírus H1N1 é o maior causador das mortes por Influenza no Mato Grosso do Sul, são 59 registros. Os óbitos por H3N2 e Influenza não subtipado, vêm logo depois com três, cada.

Notificados e confirmados

Ao longo de 2019, o Estado teve 1.454 notificações, número bem superior ao registrado em todo o ano passado, quando chegaram a 1.028.

Já os casos confirmados somam 300, desses, 12 ocorreram em Dourados.