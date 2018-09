Temperaturas Nebulosidade e pancadas de chuva predominam neste fim de semana em MS

No último fim de semana de setembro (29 e 30) o céu fica parcialmente nublado e pode ocorrer pancadas de chuva com trovoadas, no período da tarde, principalmente no Norte e Nordeste de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar pode declinar de 90% para 40%. As temperaturas no sábado ficam na faixa de 19ºC a 40ºC; já no domingo os termômetros registram mínima de 20ºC e máxima de 40ºC. Durante os dois dias, os ventos devem variar de fracos a moderados com rajadas.

As informações são do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).