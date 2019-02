Nelsinho Trad Nelsinho Trad é escolhido como coordenador da bancada federal Escolha ocorreu hoje durante reunião com Azambuja em Brasília

O senador Nelson Trad (PSD) foi escolhido para ser o coordenador da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional durante reunião com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em Brasília. Todos os representantes do Estado estiveram reunidos com o tucano e ouviram quais a prioridades do chefe do Executivo estadual para este mandato.

Os oitos deputados federais e os três senadores estiveram no encontro com Azambuja, este ano houve uma renovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Na bancada do legislativo nacional tem Beto Pereira (PSDB), Bia Cavassa (PSDB), Dagoberto Nogueira (PDT), Luiz Ovando (PSL), Fábio Trad (PSD), Loester Trutis (PSL), Rose Modesto (PSDB) e Vander Loubet (PT).

Os senadores do Estado são Simone Tebet (MDB), Nelson Trad - o Nelsinho - e Soraya Thronicke (PSL). Além de ser coordenador da bancada, Nelsinho foi eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado.

Na conversa com os deputado o governador explanou sobre a compensação Lei Kandir e alteração da nota de crédito de Mato Grosso do Sul elaborada pelo Tesouro Nacional, hoje nota C. Azambuja também pediu apoio da bancada para buscar solução para impasse jurídico da concessão da BR-163.