Nelsinho Trad toma posse como membro titular do Parlasul

O senador Nelsinho Trad (PSD) tomou posse hoje (31), durante a manhã, como membro titular do Parlasul (Parlamento do Mercosul), em evento em Montevideo, no Uruguai . Ele aproveitou a oportunidade para inserir a rota bioceânica, por meio de Mato Grosso do Sul, na pauta da entidade, que vai discutir o assunto no próximo encontro no Paraguai.

“Tomei posse nesta manhã, após indicação do Congresso Nacional, onde vou atuar nas áreas de obras, infraestrutura e relações exteriores”, disse o senador, em entrevista ao Campo Grande News, durante o evento no Uruguai. Ele vai representar o Senado Brasileiro, ao lado do senador Maurício Bittar (MDB-AC).

Nelsinho ressaltou que poderá defender projetos importantes de Mato Grosso do Sul, junto aos países vizinhos que fazem parte da Mercosul, entre eles Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. “Teremos voz aqui dentro para colocar estas propostas em pauta e nos debates”.

Ele apresentou o projeto da rota bioceânica, com acesso por Mato Grosso do Sul, por meio da ponte que irá ligar Porto Murtinho a Carmelo Peralta. “Mostrei que nosso projeto já está em andamento, inclusive com recursos garantidos, por isso ganhou espaço e interesse do Parlasul”, explicou.

O assunto já foi incluído para ser uma das pautas do 1° Seminário patrocinado pelo Parlasul, que vai ocorrer no dia 12 de agosto, em Assunção, no Paraguai. “Esta inclusão (tema) já valeu pela nossa participação aqui. Vai ser avaliada as vantagens de ter a rota pelo Estado”.

Objetivos – O Parlasul é um órgão legislativo que representa o Brasil, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, países que fazem parte do Mercosul. Criado em dezembro de 2006, com sede em Montevidéu, a entidade tem a participação de 139 parlamentares, sendo 37 do Brasil.

A sua função é legislar matérias que sejam de interesse comum entre estes países. As decisões são encaminhadas para cada Congresso Nacional, para que se tornem leis federais. O Parlamento divide os projetos em comissões temáticas, como educação, infraestrutura, cultura, ciência, tecnologia, emprego, habitação, saúde, meio ambiente, turismo, entre outros.