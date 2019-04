Nelsinho Nelsinho visita base de Alcântara e reivindica tecnologia para melhorar sinal de internet e telefone Como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Nelsinho verificou in loco o funcionamento da base de Alcântara

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) visitou o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), localizado no Maranhão, nesta quinta-feira (25), a convite do Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudez.

Como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Nelsinho verificou in loco o funcionamento da base de Alcântara, objeto central do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) entre Brasil e Estados Unidos, assinado este mês.

“Sou totalmente favorável a este acordo, já perdemos mais de 20 anos de desenvolvimento e agora precisamos permitir que os brasileiros tenham acesso a toda essa tecnologia", afirmou Nelsinho.

A assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas possibilita destravar o uso comercial da base de Alcântara, permitindo que veículos lançadores e cargas úteis comerciais de qualquer nacionalidade, que contenham equipamentos ou tecnologias norte-americanas, sejam lançados no local e com isso, atrair investimentos, desenvolver uma cadeia produtiva de alto valor agregado com inúmeros postos de trabalho no Brasil, desenvolver o Programa Espacial Brasileiro e incrementar a arrecadação de impostos na região a ser beneficiada.

Nelsinho Trad aproveitou a visita para reivindicar que as novas tecnologias que chegam ao país, a partir da assinatura do acordo, possam ser usufruídas diretamente pelos brasileiros, principalmente para garantir a ampliação do sinal de telefonia móvel e internet.

“Questionei sobre isso e me disseram que é perfeitamente possível melhorar o sinal de internet e celular. Já fiz a reivindicação e tenho a certeza de que os tempos bons, em que todos possam estar incluídos na era digital, está para chegar em Mato Grosso do Sul”, destacou o senador.

A visita da comitiva, composta ao todo por 29 senadores e deputados federais, também teve como objetivo oferecer informações que possam colaborar nos processos decisórios dos parlamentares. Os parlamentares conheceram as instalações da organização militar da Força Aérea Brasileira (FAB), responsável por executar as atividades de lançamento e rastreio de engenhos aeroespaciais, além de coleta e processamento de dados das cargas úteis.

"A visita foi muito importante para que os parlamentares conhecessem o Centro de Lançamento de Alcântara e soubessem mais sobre a atividade aeroespacial no Brasil e como podemos estar inseridos no contexto mundial", completou o Comandante ao recepcionar os visitantes.