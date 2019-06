NESTE SÁBADO "Nem rosa e nem azul, nossa luta é colorida", é tema da 7ª Parada LGBT+ em MS Acontece no sábado (29) em Dourados

Com o tema "Nem rosa e nem azul, nossa luta é colorida", será realizada neste sábado, dia 29, a 7ª Parada LGBT+ de Dourados. A organização é do Coletivo da Parada e da AGLTD - Associação de Gays, Lésbicas e Transgêneros – do município. Segundo informações, são esperadas três mil pessoas, da cidade e da região.

O tema da parada de 2019, de acordo com a organização, é uma resposta para momento político atual do país em que o Presidente da República, ministros de estado e outras figuras públicas se declaram abertamente “preconceituosas e intolerantes”. Outro agravante seria a postura do Governo Federal, com os retrocessos nos espaços de construção de políticas públicos para a população LGBT e os Direitos Humanos.

A parada tem o intuito de celebrar a luta da comunidade e do movimento LGBT por respeito, reconhecimento, liberdade e direitos, assim como de denunciar as violências e a exclusão que essa população sofre. Ela acontece logo após o Supremo Tribunal Federal decidir que homofobia e transfobia é crime de racismo no Brasil. “Neste momento em que o discurso de ódio, a violência e o preconceito ganham fôlego, temos a histórica decisão reconhecendo a omissão do Estado brasileiro em relação às violências sofridas pela população LGBT”, diz o texto na página oficial do evento.

Todo esse contexto, para o coletivo, reforça o fato de o Brasil ser um dos países mais perigosos para pessoas LGBTs no mundo, sendo que Mato Grosso do Sul, infelizmente, também se destaca nesse quesito. O Estado está na oitava posição do índice de assassinatos de LGBT+ no país, segundo números do Grupo Gay da Bahia (GGB). Os dados apontam que a cada 20 horas um LGBT é morto ou comete suicídio no país. A maioria das mortes é de pessoas entre 18 a 25 anos.

Em recente Audiência Pública realizada na Câmara Municipal, marcando o Dia Mundial contra a LGBTfobia – 17 de maio – foram apresentadas políticas públicas voltadas a população, como a formalização da Coordenadoria e do Conselho Municipal, além da inclusão da Parada LGBT no calendário oficial do município.

É também em 2019 que se comemora os 50 anos de um marco político para o movimento LGBT e que foi um impulsionador das paradas: a Revolta de Stonewall, em Nova York no ano de 1969. Na época, Leis proibiam o encorajamento a relações homossexuais, assim como era usada forte violência policial para evitar que pessoas LGBT frequentassem locais públicos e comércios. Num desses episódios de violência, LGBTs resolveram revidar a truculência policial no bar Stonewall e a ação de resistência foi forte o suficiente para se tornar um símbolo do movimento LGBT.



Na página do facebook, está o seguinte recado: “diante de todo o contexto político, das ameaças, dos retrocessos e também dos poucos avanços, a Parada serve para relembrar a luta daquelas pessoas que resistiram antes de nós, para celebrar o amor e a diversidade, para reafirmar nossa existência e para deixar o recado: não aceitaremos voltar para o armário! Nossa luta contra as opressões, contra o machismo, o racismo e a homofobia segue firme e potente”.

O evento acontecerá na praça Antonio João. Na programação, das 9 h às 14 h, serão realizados atendimentos do Serviço de Assistência Especializada em HIV/Aids e das 14 h às 22 h, as apresentações artísticas (shows, Djs, Performances de Drags e outros), além de uma caminhada pelo centro da cidade. A Festa Oficial Após a Parada será na HOT PUB.

Como parceria e apoio, a atividade conta com a Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT de Mato Grosso do Sul e a Hot Pub.

COMÉRCIO DE ALIMENTOS NA PARADA

Se você gostaria de comercializar alimentos na Parada, entre em contato com a organização do evento para se cadastrar como vendedor (food trucks, ambulantes e outros). Lembrando que haverá fiscalização das vendas. Entre em contato pelo telefone: 67 996 973 763.

Mais informações no facebook: @paradadedourados.

ATRAÇÕES CONFIRMADAS

Rafa Spears, DJ Gabys; Lauanda Dumor; Miss Violence; DJ Becky; Deh Leão; Agatha Suan; Patativa Flower; DJ Wex; DJ Pac; Kitana shiva ; Deh Leão e Bailarinos; Sofia Ariel; Alex; DJ Julim Benatti; Milita Funk; DJ Emma Genty; Paolla e DJ Diego Heichart.