Nervosismo chama atenção e polícia descobre esquema de tráfico pelos Correios

Policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) descobriram um esquema de tráfico de cocaína pura após abordarem um homem de 35 anos, na manhã desta terça-feira (6). Daniel Barbosa Galliano confessou receber a droga constantemente pelos Correios, dentro de baldes de cremes e descolorante para cabelo.

O flagrante aconteceu por volta das 10h30. Os policiais realizavam rondas pela Avenida Cônsul Assaf Trad e perceberam que Daniel correio para dentro de uma agência dos Correios da região assim que viu a viatura. Estranhando a situação, os militares resolveram parar e abordar o suspeito.

Daniel foi surpreendido dentro da agência com baldes com produtos para cabelo. Em um primeiro momento contou que enviaria os crimes a irmã, que morava em Corumbá e trabalhava em um salão. Pouco depois entrou em contradição, desmentiu a própria história e foi detido.

Os policiais decidiram levar os baldes para a Denar (Delegacia Especializada de Repreensão ao Narcotráfico), onde o produto passaria por exame para comprovar a existência de droga, mas no meio do caminho Daniel resolveu contar a verdade e confessou participar de um esquema de tráfico de cocaína com o irmão.

Ele detalhou que o irmão mora em Corumbá e de lá envia potes de creme recheados de cocaína, sempre pelos Correios ou por transportadoras. Em Campo Grande ele distribuía a droga e depois enviava os potes de volta para a fronteira do Estado com a Bolívia.

Contou ainda que a última remessa chegou a Capital no sábado, dia 3 de agosto, dividida em quatro potes, e que era o irmão quem indicava a pessoa que ele deveria entregar a droga. Daniel ainda confessou ter cerca de 400 gramas de cocaína escondida em casa, que ainda não havia repassado ao comprador.

Segundo o capitão Rafael Alves, as equipes foram a casa de Daniel, na Vila Nasser, e encontraram a cocaína, cerca de 400 gramas, dentro do guarda-roupas. O suspeito foi preso em flagrante e levado a Denar, que agora vai investigar o esquema na Capital.