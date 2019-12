Polícia Nervosismo entrega e casal recém cadastrado no PCC é preso com droga Porções de maconha e pasta base foram apreendidas

Droga foi apreendida com o casal Foto: Arquivo/Midiamax

Casal foi preso em flagrante no fim da tarde de quarta-feira (4) por tráfico de drogas na Vila Popular, em Campo Grande. O rapaz estava de motocicleta quando viu a viatura policial e tentou fugir, o que levou à prisão dele e da esposa.

Militares da 5ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) faziam rondas pela Avenida 7 quando viram Emerson Vogado conduzindo a motocicleta Honda Falcon. Assim que percebeu a viatura, o rapaz fez a conversão e tentou fugir, mas acabou abordado.

Nos bolsos do suspeito foram encontradas três trouxinhas de pasta base de cocaína. Ele revelou que tinha sido recentemente cadastrado no PCC (Primeiro Comando da Capital) com a esposa, Kauana Hellen, de 20 anos. Ele ainda confessou que na casa tinha mais drogas e os policiais foram ao local.

Na residência apreenderam 75 trouxinhas de cocaína, meio tablete de maconha e uma maquininha de cartão. O casal afirmou que traficava drogas naquela região e seria apoio do PCC no bairro. Eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.