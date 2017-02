Polícia Federal Nessa manhã início de incêndio no prédio da Lava-Jato em Curitiba

Um princípio de incêndio atingiu uma sala no subsolo da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba, durante a madrugada desta segunda-feira (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, alguns equipamentos eletrônicos que estavam no local foram atingidos. Ninguém ficou ferido.

Dois caminhões-tanque foram acionados para atender a ocorrência. Segundo os bombeiros, houve muita fumaça no local.

Em nota, a PF disse que o início de fogo foi controlado rapidamente e que não houve prejuízo aos presos e aos trabalhos relativos à Operação Lava Jato. A corporação informou ainda que os serviços realizados no local, como a emissão de passaportes, por exemplo, serão suspensos nesta segunda.

Veja a íntegra da nota.

"A Polícia Federal informa que nesta madrugada(20/02) houve um princípio de incêndio numa das salas do subsolo da Superintendência da PF em Curitiba-PR.

Ressaltamos que o início de fogo foi controlado rapidamente, que não houve qualquer prejuízo aos custodiados, assim como aos trabalhos relativos à Operação Lava Jato.

Peritos da PF já trabalham para levantar as causas e em virtude disso não haverá expediente no dia de hoje".