EMPREGO Neste final de semana, Funtrab oferece 226 vagas em Campo Grande Várias áreas para atuação e para pessoas com deficiência estão entre as oportunidades.

Foto: Reprodução

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 226 vagas de emprego nessa sexta-feira (20), destaque para as áreas de construção civil, serviço de alvenarias, eletricista auxiliar e costureira nessas áreas são oferecidas mais de 50 oportunidades. Há vagas para Pessoas com Deficiência.

Além disso, são procurados às áreas alimentícias auxiliares de cozinha, churrasqueiros e pizzaiolos.

Bem como pessoas para limpeza, caseiro, faxineiro, além de encarregado de bar e restaurante. Ainda são destaques vagas de jardineiro, soldador banhista de animais domésticos, atendente de balcão. Confira aqui todas as vagas disponíveis.

Os interessados devem procurar a agência na Rua 13 de maio, com CPF, RG e carteira de trabalho em mãos até às 17h de hoje. Por serem rotativas, as ocupações podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.