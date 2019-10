Ciclo de Palestras Neste mês, pesquisadores da UCDB participam do Ciclo de Palestras: Emergências e Desastres

Entre os dias 23 e 26 deste mês, pesquisadores do Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida no Trabalho da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), coordenado pela professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensuem Psicologia da Instituição, Dra. Liliana Andolpho Magalhães Guimarães, participam do “Ciclo de Palestras: Emergências e Desastres”.

Com a proposta aprofundar as discussões sobre emergências, desastres e riscos, além de preparar pessoas que possam intervir em situações adversas de maneira eficaz, o evento, promovido pelos órgãos da Defesa Civil de Campo Grande e também de Mato Grosso do Sul, será realizado na Universidade Anhanguera Uniderp.

Uma das palestras previstas pelo ciclo vai ser ministrada por Liliana. No dia 23 (quarta-feira), às 20h, a docente da Católica fala sobre o tema “Transtornos por Estresse Pós-Traumático (TEPT) ligados ao trabalho: o caso de Alcântara (MA)”. Além do assunto também compõem a programação do evento temas como “Gestão de equipes de resposta a desastres” e “Gestão de emergências”.

Setembro amarelo

No mês anterior, quando foi realizada a campanha “Setembro Amarelo”, voltada para a prevenção ao suicídio e a conscientização da população a respeito da questão, os pesquisadores do Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida no Trabalho da UCDB deram suporte na organização e estiveram presentes em várias ações em prol da causa.

Em dois eventos, Liliana participou de mesa-redonda e ministrou palestra. Um deles foi o 4º Congresso Estadual do Hospital Regional em Mato Grosso do Sul, realizado entre os 26 e 28 de setembro. No dia 27, a docente da Católica integrou a discussão sobre “Ambiente de trabalho e o impacto na saúde do trabalhador” junto com outros dois profissionais convidados: o psiquiatra Kleber Francisco Meneghel e a coordenadora do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, Maria Madalena Xavier da Silva.

Já no dia 10 do mesmo mês, Liliana ministrou uma palestra durante o Seminário de Saúde Mental e Trabalho, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, que se estendeu até o dia 11. O tema “Saúde mental e trabalho: Avanços e desafios” foi abordado pela professora da UCDB.

Ainda em setembro, a doutoranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da UCDB e pesquisadora do Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida no Trabalho, Alessandra Laudelino Neto, participou do evento “Intensificação Assistencial de Prevenção ao Suicídio Intersetorial — Mente Aberta”. A iniciativa, organizada pela Prefeitura de Ponta Porã, foi realizada no dia 20 no Anfiteatro do Paço Municipal.