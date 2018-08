"Parceiros da Cidadania" Neste sábado, Tiradentes receberá ação social "Parceiros da Cidadania"

Neste sábado (11) o vereador João César Mattogrosso (PSDB) promoverá mais um edição do projeto social “Parceiros da Cidadania”, no bairro Tiradentes. A ação nasceu com a finalidade de prestar atendimento para população, aliando responsabilidade social com entretenimento, saúde e orientação.

Serão oferecidos diversos serviços para atender à população, incluindo: atendimentos médico e jurídico; exames com a equipe da Adifa para aferição de pressão, glicemia e antropometria (peso, altura e medidas); cadastramento em programas de emprego pela Funsat, corte de cabelo, palestras e orientações com a Solurb e o Sebrae.

Além disso, haverá entretenimento para as crianças com o Clube do Setinha da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), brinquedos, pipoca, refrigerante e algodão-doce.

Esta é a 7ª edição da ação social “Parceiros da Cidadania”, que foi criada com o objetivo de atender a comunidade com atenção básica e orientações, oferecendo um ambiente de lazer, assistência e empatia para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Criador da ação solidária, o vereador João César Mattogrosso define a iniciativa como facilitadora. “Trata-se de um mutirão de solidariedade para levarmos cidadania a quem mais precisa, facilitando o acesso da população a serviços gratuitos e de inclusão social”, pontua.

SERVIÇO - A ação social “Parceiros da Cidadania” será realizada na sede do Projeto Guerreiros do Amanhã, das 8h às 12h, localizado à Rua Romeu Alves Camargo, 73.