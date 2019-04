Netflix Netflix anuncia documentário sobre apresentação de Beyoncé no Coachella 2018 A palavra "homecoming" e a data 17 de abril antecipavam uma novidade

No domingo, dia 7, uma publicação da Netflix intrigou os seguidores em sua conta do Twitter. A palavra "homecoming" ("voltar para casa", em tradução literal) aparecia sobre um fundo amarelo e a data 17 de abril antecipava uma novidade no serviço de streaming. A arte seguia a mesma identidade visual do show de Beyoncé no Coachella 2018.



Nesta segunda-feira, 8, veio a confirmação: a plataforma anunciou o lançamento do documentário Homecoming, que trará detalhes sobre a apresentação de Beyoncé no festival realizado em abril de 2018 na Califórnia.



"Este documentário intimista sobre a aclamada apresentação de Beyoncé no Festival Coachella 2018 revela a jornada emocional de um conceito criativo que se transforma em movimento cultural", diz a legenda do trailer oficial publicado no YouTube, que você pode conferir no endereço eletrônico a seguir: (https://youtu be/pU5X7GshEnI).