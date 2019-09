CINEMA Netflix anuncia gravação de Cidade Invisível, do diretor de 'A Era do Gelo' O diretor foi indicado duas vezes ao Oscar, ele pretende contar histórias sobre o folclore brasileiro com um olhar atual

Por: TERO QUEIROZ 25/09/2019 às 13:05

Carlos Saldanha e o ator Marco Pigossi nas gravações Foto: Reprodução/Web A Netflix anunciou a gravação de Cidade Invisível, nova série original brasileira dirigida por Carlos Saldanha, diretor das animações Rio, A Era do Gelo e Robôs será o primeiro “live-action” e será rodada em São Paulo, Ubatuba (SP) e Rio de Janeiro. O diretor foi indicado duas vezes ao Oscar, ele pretende contar histórias sobre o folclore brasileiro com um olhar atual. Entre os atores estão, Marco Pigossi como o detetive Eric. Ele trabalha em uma delegacia ambiental e inicia uma investigação após encontrar um animal morto em uma praia carioca. Alessandra Negrini faz a misteriosa dona de uma casa noturna. Com criação e produção e Saldanha, a série conta também como Mirna Nogueira (O Doutrinador) como roteirista-chefe, e Julia Jordão (O Negócio) como diretora. *Estadão Conteúdo.