Netflix aumenta preço de assinatura Novos valores já são apresentados no site oficial da empresa

A Netflix aumentou os preços das assinaturas de seu serviço de streaming de vídeos no Brasil. Com o reajuste, os planos passam a custar mensalmente de R$ 21,90 (Básico) a R$ 45,90 (Premium, com direito a quatro telas simultâneas e ultra HD).

Antes, os planos custavam de R$ 19,90 a R$ 37,90.

O Plano Padrão, que dá direito a dois acessos simultâneos e resolução HD, passou de R$ 27,90 para R$ 32,90.

Os novos preços já são apresentados no site oficial da empresa para novos assinantes.

A companhia atribuiu o reajuste à necessidade de investir para oferecer bom entretenimento aos assinantes. "Mudamos nossos preços de tempos em tempos para continuar investindo no melhor do entretenimento, além de melhorar a experiência da Netflix para nossos membros no Brasil."

O último aumento de preços da empresa para o mercado brasileiro havia acontecido em 2017. Em janeiro, a Netflix elevou de 13% a 18% o preço da assinatura mensal nos Estados Unidos.

No mesmo mês, a companhia informou ter superado sua estimativa de crescimento e ter adicionado 8,8 milhões de assinantes ao serviço no último trimestre de 2018, um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A expectativa era de atrair 7,6 milhões de assinantes novos no período. A empresa encerrou o ano com 139 milhões de assinantes em todo o mundo.