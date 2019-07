Netflix lança a 7ª e última temporada de Orange is The New Black

Foi liberada pela Netflix nesta sexta-feira (26) a tão aguardada e última temporada de “Orange Is The New Black”. A série, que conta agora com 7 temporadas, aborda a difícil e emocionante jornada de detentas dentro dos presídios americanos. A série foi responsável por alçar o serviço de mainstream a outros patamares ao vencer

Após estudar muito para retratar da melhor maneira a dura realidade de ex-detentas ao saírem em busca de uma nova vida, a Netflix resolveu criar um fundo de caridade em prol dessas mulheres.

“The Poussey Washington Fund” leva o nome da personagem interpretada por Samira Wiley e promete oferecer micro empréstimos a ex-detentas, para que essas consigam construir novas vidas. O valor arrecadado será dividido igualmente entre 8 grupos sem fins lucrativos já existentes.

Em uma das cenas da sétima e última temporada de Orange Is The New Black, Suzanne (Uzo Aduba) e Pennastucky (Taryn Manning) conversam sobre Taystee (Danielle Brooks), colega de prisão injustamente condenada por atirar em um guarda. “Ela era muito engraçada, vivia com um sorriso no rosto, tinha sapatos de dança. Só cantava muito, mas não canta mais”, diz Suzanne, enquanto olha para a antiga amiga.

Orange Is the New Black teve recepção geralmente favorável por parte da crítica especializada. Na primeira temporada, com base de 32 avaliações profissionais, alcançou uma pontuação de 79% no Metacritic, indicando “resenhas geralmente favoráveis”.

Por votos dos usuários do site, atinge uma nota de 8,5, usada para avaliar a recepção do público. De maneira superior, as duas temporadas seguintes conseguiram, segundo o site, “aclamação universal”, com uma pontuação de 89% na segunda temporada, e 83% na terceira temporada.