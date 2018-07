Cultura e Terror Netflix lança documentário que mostra 'exorcismo na vida real' 'The Devil and Father Amorth' é de William Friedkin, diretor do clássico 'O Exorcista'; veja o trailer

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO 23/07/2018 às 17:12 Comentar Compartilhar

Foto: Divulgação O cineasta norte-americano William Friedkin, diretor do clássico do terror "O Exorcista" (1973), filmou um exorcismo na vida real e mostra tudo no documentário "O Diabo e o Padre Amorth" ("The Devil and Father Amorth"). A Netflix Brasil lançará o filme nesta segunda-feira (23). (clique aqui para ver o trailer) O documentário foi gravado em 2016, quando o diretor conheceu Gabriele Amorth, padre e famoso exorcista italiano, com a premissa de que Friedkin gravou um momento verídico de possessão. "Na época de O Exorcista não sabíamos como era um exorcismo: inventamos tudo. Mas eu não tinha a intenção de fazer esse filme. Estava na Itália para receber um prêmio, no ano passado, decidi em um impulso pedir para um amigo teólogo para entrar em contato com o padre Amorth. Eu já sabia que ele tinha visto meu filme e o havia elogiado em um livro que escreveu", disse o diretor.