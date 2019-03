#LUTO Neto do ex-presidente Lula morre aos 7 anos de idade Arthur Araújo Lula da Silva morreu de meningite meningocócica

Foto: © Flirck / Ricardo Stuckert

Morreu na tarde desta sexta-feira (1º) o menino Arthur Araújo Lula da Silva, neto do ex-presidente Lula. O garoto tinha apenas 7 anos de idade e estava internado no Hospital Bartira, do grupo D’Or, em Santo André, no ABC Paulista.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, o pequeno Arthur Lula da Silva chegou ao hospital com febre alta. Ele foi então diagnosticado com quadro infeccioso de meningite meningocócica e acabou não resistindo.

O menino era filho de Marlene Araújo Lula da Silva e Sandro Luis Lula da Silva, filho do ex-presidente e da ex-primeira-dama Marisa Letícia.



(notícia em atualização)