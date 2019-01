Neymar Neymar posta foto com 23 homens, após ser criticado por imagem rodeado de mulheres

A internet não perdoou a foto que o jogador Neymar, 26, escolheu publicar na internet desejando um Feliz Ano Novo. Ele e os amigos apareceram rodeados de 26 mulheres em Barra Grande, Península de Maraú (BA). Após críticas e piadas nas redes sociais, o jogador respondeu a todos com uma foto em que está rodeado de homens.

No registro com 26 belas mulheres estão também os amigos Arthur Melo e o surfista Gabriel Medina. Os três passaram a virada em uma festa na Bahia em que a entrada custa R$ 2 mil, segundo informou o jornal Lance!. Internautas chamaram o trio de imaturo e até de machista nas redes sociais.

"Jogador Neymar com idade mental de 16 anos. Espero que em 2019 Bru Marquezine encontre um homem maduro que a mereça", disparou uma internauta. "Cada dia mais convencida que a bruna tomou a melhor decisão da vida dela ao largar o neymar", completou outra moça. "O machismo às vezes é bem silencioso", ressaltou outra internauta.

Medina também postou a mesma foto no Instagram. Nos comentários também há acusações de machismo. "Além de tudo que já falaram sobre o machismo, a infantilidade, etc... tem mais uma observação... não marcaram nenhuma das meninas... E olha que entre elas tem uma tricampeã mundial de skate. Lamentável!", disparou um dos seguidores do surfista.

Após a foto virar o assunto da vez nas redes sociais, Neymar publicou uma nova foto, dessa vez, com o trio rodeado de homens no seu InstaStores com a legenda: "Nós 3 + 24 homens". Melo postou a mesma foto nas redes sociais, mas, para evitar polêmicas, fechou a publicação para comentários.