Cocaína Nigerianos buscam cocaína na fronteira, atravessam MS e são presos em São Paulo Dois estrangeiros estavam com droga presa ao corpo e escondida em objetos

Dois nigerianos que atravessaram Mato Grosso Do Sul com 179 cápsulas de cocaína foram presos na madrugada desta terça-feira (19), em São Paulo. A droga estava escondida presa aos corpos dos suspeitos e em outros objetos, como uma embalagem de suco.

Segundo nota, a Polícia Militar Rodoviária fazia fiscalização na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), quando abordou um um ônibus interestadual que seguia rumo à Capital Paulista. Diante da suspeita, os policiais decidiram averiguar as bagagens dos homens.

Durante as buscas, foram encontradas as 179 cápsulas. A polícia acredita que o entorpecente tenha sido adquirido na fronteira com a Bolívia. Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal, para os procedimentos cabíveis.