Boas Ações Nike e treinador ajudam menina que ganhou ouro descalça: “Nike desenhado”

Rhea Bullos com ataduras desenhadas

A foto de uma menina, que ganhou três medalhas de ouro descalça – correndo com ataduras coladas nos pés com desenhos da logo da Nike – emocionou as redes sociais, chamou a atenção de um treinador e da própria Nike, que agora vão ajudar a garota e toda a equipe dela.

Jeff Cariaso, treinador do Alaska Aces e CEO da loja de basquete Titan 22, viu a história e pediu o contato da garota no Twitter, onde a foto foi postada.

Ele descobriu que a garota chama-se Rhea Bullos, é das Filipinas e competiu em uma corrida no Iloilo Schools Sports Council Meet.

Mesmo sem tênis, Rhea conquistou ouro nas competições de 400 metros e 800 metros e 1.500 metros.

O encontro

Depois que conseguiu o contato, Jeff Cariaso e Rhea Bullos finalmente conversaram e ele disse nas redes sociais que vai ajudar a menina.

“Eu pude falar com Rhea e seu conselheiro hoje de manhã. Obrigado àqueles que também me enviaram mensagens com ela número de contato”.

No post ele diz que a partir de agora a garota vai correr com um tênis de verdade, adequado para maratonas.

“Bullos tem potencial, mas com o calçado certo, ela agora terá as ferramentas para melhorar muito”, afirmou.

Nike

Neste domingo, Jeff postou nova mensagem no Twitter alertando que não é apenas Rhea.

Outras crianças da equipe dela compartilham um par de tênis para correrem.

“Sugiro que façamos um esforço para também ajudar seus colegas de equipe. Rhea foi atendida.

Ela tem colegas de equipe que compartilham um par de tênis de corrida em treinamento. Sua história desencadeou muitos esforços para ajudá-la. Vamos estender aos colegas de equipe dela”, escreveu

O caso chegou até a direção da Nike, que agiu rápido. A resposta veio nesse domingo mesmo:

“Entramos em contato com os treinadores e a NIKE está enviando um pacote para a equipe. Equipe de atletismo da Nike se intensificando!”, escreveu @BoNavarro para Jeff Cariaso no Twitter.