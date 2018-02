Rios do MS Nível do Rio Aquidauana sobe 10 metros e municípios vivem o caos 'Segundo a Defesa Civil, esta é uma das maiores cheias já registradas na história'

Após um dia de grande movimento entre os órgãos municipais, ribeirinhos e da população que sofre com os danos causados pela cheia do Rio Aquidauana, como ontem, terça-feira (20), chegamos aos números que estão causando os transtornos da sociedade aquidauanense.

De acordo com o chefe da Defesa Civil de Aquidauana, Mário Raváglia, o rio que leva o mesmo nome estava medindo 5 metros às 22h da última segunda-feira (19). Com o grande volume de chuva durante esta madrugada e que persistiu durante todo o dia de ontem (20), o nível saltou, em menos de 24 horas, para 9,37m.

Durante a madrugada e o início desta quarta-feira (21), ultrapassou os 10 metros. Conforme a Defesa Civil municipal, esta é uma das maiores cheias registradas na história da cidade, o que causa um alerta geral nas autoridades e na população.

O prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) afirmou que vai decretar estado de emergência nesta quarta-feira (21). “Pontes, transporte escolar, a situação vai ficar muito difícil. Aí precisamos decretar até pela emergência para fazer os investimentos mais rápido”, disse.

Foto: Reprodução/Defesa Civil

A chuva também deixou famílias desalojadas em outros municípios. Em Bela Vista, no sul do estado, o nível do Rio Apa subiu e tirou nove famílias de casa. Em Bonito, 10 famílias ficaram desalojadas na área urbana e outras cinco na zona rural. Alguns passeios tiveram de ser suspensos por questão de segurança.

Algumas rodovias no estado tiveram congestionamento por causa de alagamentos. Na BR-262, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscalizou cinco pontos interditados. “Várias horas a água passando por cima e por baixo. Risco de desmoronamento, perda de massa de pista”, afirmou o inspetor da PRF, Rosildo Barcellos.

No km 461, o trânsito ficou fechado das 7h25 às 11h14 (de MS).

Outro trecho interditado foi o km 480 da mesma rodovia federal, em Anastácio. Uma fila de dois quilômetros se formou nas duas vias por causa das fortes chuvas no local das 11h10 às 14h30, quando a PRF liberou o trânsito em meia pista, no sistema siga e pare. A pista foi totalmente liberada às 15h20.

Próximo dali, no km 478, o trânsito foi interrompido às 13h por questão de segurança.

O nível do Rio Dois Irmãos quase dobrou a altura e expulsou uma família que mora às margens da rodovia, que não teve tempo de tirar o carro. “A casa é elevada a mais de 1,5 metro de altura, então já chegou a 2,70 de altura o nível do rio”, disse o policial militar Jhoni Alves Caceres.