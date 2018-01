Educação No 1º dia de oferta Sisu tem mais de 1 milhão de inscritos; prazo final é sexta-feira Este ano são ofertadas quase 240 mil vagas. Entre as chances, 61 universidades públicas federais e 22 universidades públicas estaduais

Foto: Reprodução/ EBC

Após divulgada a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é hora do Sisu, o Sistema de Seleção Unificada.

De acordo com o Ministério da Educação, ontem, terça-feira (23), mais de 1 milhão de candidatos se inscreveram. Foi o primeiro dia de oferta de vagas.

Já o número total de inscrições chegou a quase 2 milhões. Isso ocorre porque cada candidato pode escolher até duas opções de cursos.

Este ano são ofertadas quase 240 mil vagas. Entre as chances, 61 universidades públicas federais e 22 universidades públicas estaduais.

As inscrições para o Sisu deste primeiro semestre foram antecipadas, como explica o diretor de Políticas de Educação Superior do Ministério da Educação, Vicente de Paula Almeida Júnior.

O Sisu é usado para selecionar estudantes para vagas em instituições de educação superior, com base nas notas obtidas no Enem. Podem concorrer todos os que fizeram a prova em 2017 e não zeraram a redação.

As inscrições estão abertas até o dia 26 de janeiro. O estudante deve acessar o site sisu.mec.gov.br.

É preciso digitar o número de inscrição e a senha de cadastro usados no Enem 2017. (Com EBC).