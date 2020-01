POLÊMICA No dia do casamento, noivo exibe em telão vídeo em que a noiva faz sexo com cunhado Blogueira diz que noiva era agredida pelo noivo, quando o cunhado a protegeu

Foto: Reprodução

Chinês que bomba na internet fez algo extremamente inusitado. Ele, que teve o nome preservado, decidiu por fim ao casamento no dia do matrimônio, exibindo no telão com tom de homenagem a mulher fazendo sexo com o cunhado. As informações são do "Daily Mail".

O casamento aconteceu na província de Fujian, na semana passada, as imagens viralizaram. Enquanto o vídeo era exibido diante dos convidados, o noivo disse à noiva: "Você pensava que eu não soubesse?"

Logo depois, os noivos foram separados por suas famílias.

Juntos há dois anos, o noivo decidiu pedir a mão da namorada há seis meses atrás. Uma influente blogueira chinesa alegou que a noiva traiu o noivo depois de ter sido agredida por ele. A noiva admitiu a traição à blogueira e revelou que passou a nutrir sentimentos pelo cunhado depois que ele passou a intermediar a crise provocada pela agressão.

Veja o vídeo: