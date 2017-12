No dia do Perito Criminal, Coronel David reforça luta por melhorias à categoria em MS O parlamentar solicitou ao Governo do Estado a realização de concurso público para aumentar o efetivo

O deputado estadual Coronel David (PSC) parabeniza nesta segunda-feira (4) os profissionais que atuam como Peritos Criminais Oficiais em Mato Grosso do Sul. A data homenageia a atividade dos profissionais que são responsáveis pelo levantamento de evidências que possam solucionar a cena de um crime, como impressões digitais, exame de provas laboratoriais específicos em objetos encontrados, reconstituição da cena do crime, análise das armas utilizadas, exames no corpo da vítima, entre outras investigações.



“Essa data é importante para lembrarmos quanto o trabalho do perito criminal é essencial na resolução de crimes, seja comprovando a materialidade e a autoria dos delitos, ou garantindo a inocência dos acusados, fazendo prevalecer a Justiça”, pontuou Coronel David.



Em apoio à categoria, Coronel David atendeu as reivindicações do sindicato dos Peritos Oficiais Forenses de Mato Grosso do Sul e pediu a realização de Concurso Público para aumentar o quadro de peritos criminais, peritos médico-legistas e agentes de polícia científica. No documento encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de segurança José Carlos Barbosa, o parlamentar solicita a contratação de pessoal e a viabilidade da realização do certame, visando suprir a deficiência de servidores para as funções de perito criminal, perito médico-legista e agente de polícia científica, em MS.